恭喜您，LNMP一键安装包安装成功！

LNMP一键安装包是一个用Linux Shell编写的可以为CentOS/RadHat/Fedora、Debian/Ubuntu/Raspbian/Deepin VPS或独立主机安装LNMP(Nginx/MySQL/PHP)、LNMPA(Nginx/MySQL/PHP/Apache)、LAMP(Apache/MySQL/PHP)生产环境的Shell程序。同时提供一些实用的辅助工具如：虚拟主机管理、FTP用户管理、Nginx、MySQL/MariaDB、PHP的升级、常用缓存组件Redis、Xcache等的安装、重置MySQL root密码、502自动重启、日志切割、SSH防护DenyHosts/Fail2Ban、备份等许多实用脚本。



查看本地环境: (为了安全，建议将phpmyadmin目录重命名为不容易猜到的目录！)

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